Após cinco dias desaparecida, recenseadora do IBGE é encontrada em hospital no Rio

Cynthia Santos Brande, recenseadora do IBGE que estava desaparecida há cinco dias, disse em depoimento nesta sexta (16), na Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), que sofreu um acidente doméstico no domingo e foi levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas.

Ela estava sem fazer contato com a família desde o último domingo (11), quando disse que sofreu um corte profundo na mão e buscou a UPA do Complexo do Alemão, mas devido à gravidade do ferimento, precisou ser transferida para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

'Eu tive um corte, um acidente doméstico. Fui procurar assistência no hospital e foi necessário ficar internada e fiquei. Como eu estava sem celular, me acharam no hospital... mentira, me acharam voltando para casa. Aí expliquei que lá [no hospital] não teve comunicação direta com minha família", disse Cynthia na saída da sede da DDPA, no fim da tarde desta sexta.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a direção da unidade confirmou a versão de Cynthia. O pai da recenseadora, Carlos Alberto Santos Brande, a procurou durante o período de desaparecimento em hospitais do Rio e esteve até mesmo no Instituto Médico Legal (IML).

Carlos Alberto também comunicou o desaparecimento da filha ao IBGE e informou que ela tinha saído de casa sem o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC), que é rastreável e usado na operação censitária. O IBGE explicou que sair sem o equipamento é comum quando o servidor não está a serviço.

A Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA) vai continuar investigando o caso. Diligências estão em andamento para esclarecer o ocorrido.