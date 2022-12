Papai Noel do VLT Carioca presenteia passageiros com livros - Foto: Divulgação

O Papai Noel do VLT Carioca percorreu as Linhas 1 (da estação Praia Formosa ao Santos Dummont) e a 2 (da Praia Formosa à Praça Quinze), nesta sexta-feira (16), presenteando os passageiros com livros de diversos gêneros literários.

Ao todo, durante a manhã e a tarde desta sexta, foram entregues mil livros. O projeto, idealizado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros em conjunto com a concessionária, recebeu doações das editoras Cândido, Ediouro, Gregory, Lamparina, Ler Editorial, Litteris Editora, Morro Branco, Morula, Panda Books, Synergia, The GiftBox e Valentina.

Deleon Aquino, condutor de 30 anos e Papai Noel do VLT, venceu o concurso interno da empresa para interpretar o bom velhinho. Morador de Benfica, ele trabalha na função há seis anos.