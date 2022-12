Nova defensora-geral do RJ, Patrícia Cardoso é a primeira mulher a ocupar o cargo

Patrícia estará a frente da Defensoria Pública do Rio no biênio 2023-2024 - Foto: Divulgação

Patrícia estará a frente da Defensoria Pública do Rio no biênio 2023-2024 - Foto: Divulgação

Foi nomeada nesta sexta-feira (26), a primeira mulher a ocupar o cargo de defensora-geral do Rio. Patrícia Cardoso é defensora pública desde 1994, graduada em Direito pela Universidade Gama Filho. Ela foi professora e coordenadora de disciplinas do curso de Direito da Universidade Estácio de Sá no período de 1998 a 2010 e é titular do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) desde 2011, tendo sido subcoordenadora de superendividamento em 2013 e coordenadora de 2015 a 2020.

Patrícia estará a frente da Defensoria Pública do Rio no biênio 2023-2024, sendo a mais votada com com 55,4% dos votos.

A nova defensora-geral exerce função de coordenadora cível da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro desde 2020, sendo responsável pela assessoria institucional em matéria cível, com foco na atuação estratégica, criando projetos e dinâmicas para o aperfeiçoamento da atuação dos Defensores Públicos.