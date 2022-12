Influenciadora viraliza após devolver dinheiro que achou no chão em Niterói

Um ato de bondade às vésperas do Natal mobilizou a internet no início desta semana. Após achar mais de 500 reais jogados no chão no centro de Niterói nesta terça-feira (13), a gonçalense Thayná Freire não mediu esforços até encontrar a dona do dinheiro.

A jovem de 24 anos, que nasceu em São Gonçalo e hoje mora em Icaraí, estava voltando do dentista quando ela e mais uma menina avistaram a quantia na calçada. De acordo com Thayná, o valor encontrado foi de 772 reais enrolados em um elástico, ao lado de alguns documentos e um cartão de crédito no nome de Maria do Carmo.

Ato viralizou nas redes sociais | Foto: Divulgação

Por ter um grande alcance nas redes sociais, sua primeira atitude foi fazer uma postagem no Twitter para aumentar a repercussão, que viralizou rapidamente. Poucas horas depois, ela começou a receber mensagens de pessoas dispostas a ajudar, e chegou a falar até com o banco responsável pelo cartão, o Santander. Eles conseguiram localizar a dona e pediram para ela entrar em contato com a Thayná.

Segundo a influenciadora, Maria do Carmo teria ficado meio desconfiada no início. “Por ser uma senhora de idade, já com mais de 70 anos, ela ficou um pouco insegura. Com medo de não ser verdade a história”, disse. Mas, com um pouco de insistência, ela mandou mensagem e as duas marcaram de se encontrar.

“Por coincidência, ela mora perto de mim, e eu pude ouvir um pouco da sua história. Ela me contou que o dinheiro e os processos eram do marido dela, e que eram muito importantes. Após agradecer muito, ela veio na recepção do meu prédio e trouxe um presente para mim e para minha vó”, explicou a jovem.

Thayná Freire começou a aparecer na internet com apenas 13 anos, e hoje já possui mais de 50 mil seguidores no Instagram (@euthaynafreire). Ela posta conteúdos sobre moda e beleza, e tudo é, nas suas palavras, mostrado “com muita cor”.

A quase uma semana do Natal, Thayná também fala sobre a importância de fazer o que é certo. “Eu percebi que pertencia a alguém de mais idade porque não é tão comum ver um jovem andando com papel impresso na rua. Logo lembrei dos meus avós e tive empatia. Poderia ser de algum deles ou até meu. Fazer o certo sempre é o melhor caminho”, enfatizou.