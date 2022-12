Unidades de saúde do RJ recebem certificação de autoavaliação de gestão - Foto: Divulgação

Unidades de saúde do RJ recebem certificação de autoavaliação de gestão - Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Saúde promoveu, nesta sexta-feira (16.12), o XI Seminário de Boas Práticas e Solenidade de Certificação da Autoavaliação da Gestão – CICLO 2022 do Programa de Excelência em Gestão (PEG). Realizado anualmente pela Coordenação Técnica de Qualidade, o evento tem como objetivo valorizar o trabalho desenvolvido pelas unidades da rede estadual de Saúde e áreas do nível central da SES em prol da excelência, contribuindo para a satisfação da população nos serviços prestados pela saúde pública estadual.

"Estamos aqui para discutir qualidade, gestão, saúde e acesso à assistência. Fazer gestão sem instrumentos é muito difícil. E esse programa permite que possamos não só avaliar nosso desempenho, mas compartilhar e integrar as ferramentas e boas práticas. Estamos caminhando para ter cada vez mais uma entrega eficiente para a sociedade", afirmou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

O programa teve a adesão de 55 unidades da rede estadual de saúde que se dedicaram a avaliar suas práticas de gestão e seus resultados. Foram usados como base as diretrizes e os critérios preconizados pelo modelo de excelência em gestão pública. O CICLO de 2022 avaliou ainda o fortalecimento e a interação da gestão da qualidade, assim como as ferramentas utilizadas para a promoção e internalização das práticas de segurança do paciente.

Esta é a primeira vez que a avaliação conta com a participação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU Capital) e do Hospital Estadual Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu.

O CICLO de 2022 avaliou ainda o fortalecimento e a interação da gestão da qualidade | Foto: Divulgação

Criada em junho de 2007, a Coordenação Técnica de Qualidade da SES tem como missão de oferecer subsídios para a melhoria da gestão, visando atender as necessidades da saúde do estado do Rio de Janeiro. O Programa de Excelência em Gestão - PEG/SES atua na implementação de Metodologias e Ferramentas de Gestão e Qualidade que constituem a base dos principais Programas de Melhoria Contínua.

Durante o evento, foram entregues certificações às unidades administradas pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, e ainda aos participantes e profissionais que se destacaram durante o CICLO 2022. O secretário de Saúde e a subsecretária adjunta Claudia Melo foram homenageados pelo apoio às atividades de qualidade de gestão.

Entre as 55 unidades premiadas estavam os Hospitais Estaduais Alberto Torres, em São Gonçalo, João Batista Cáffaro, em Itaboraí, Roberto Chabo, em Araruama, Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, Zilda Arns, em Volta Redonda; Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, na Lapa; e a UPA do Colubande, também em São Gonçalo.