Seop e GM-Rio iniciam a Operação Verão 2022/2023 neste final de semana

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) iniciarão a Operação Verão de 2022/23 neste final de semana, nos dias 17 e 18 de dezembro. O reforço nas ações de ordenamento urbano e de trânsito, fiscalização das posturas municipais e patrulhamento preventivo vão acontecer na orla das Zonas Sul e Oeste e também nos Parques Madureira e Radical de Deodoro, na Ilha do Governador e em Paquetá.

Ao todo, a Seop e GM-Rio empregarão um efetivo de 440 agentes, sendo 89 atuando exclusivamente no monitoramento do trânsito, com atenção especial aos finais de semana e feriados, quando o movimento nas praias é maior. Serão empregados guardas das inspetorias que atuam nas regiões fiscalizadas e também dos grupamentos especiais, como o Subgrupamento de Operações de Praia (SGOP), o de Operações com Cães (GOC), o de Operações Especiais (GOE), o Tático Móvel (GTM) e o de Guardas Motociclistas (GGM). Os agentes atuarão em pontos estratégicos da orla e também nas vias de acesso, além de pontos de ônibus da Zona Sul para prevenir desordens e depredações aos coletivos. Outros focos de atenção serão o Terminal da Alvorada, que recebe os usuários do transporte BRT, a Pedra do Arpoador, e a cancela de acesso a Grumari e Prainha, que tem Bandeira Azul, para impedir a sobrecarga de veículos em área de proteção ambiental.

"A Operação Verão feita pela prefeitura abarca diversas ações. Nós temos o reforço do efetivo da Guarda Municipal nas orlas da cidade, especialmente nas praias e pontos turísticos. A gente tem o reforço também das operações nessas regiões de ordenamento, fazendo com que as pessoas tenham mais organização e segurança nos locais. Temos reforço nas estações do BRT que deslocam as pessoas para as praias. A gente reforça também a fiscalização no transporte complementar e de estacionamento irregular, ou seja, a Secretaria de Ordem Pública junto com a Guarda Municipal reforçam as operações nessas regiões de praia para trazer segurança e ordenamento também para as pessoas", explica o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Para realizar as ações preventivas, as equipes da GM-Rio contarão com apoio de 67 viaturas e rádios comunicadores | Foto: Divulgação

Para realizar as ações preventivas, as equipes da GM-Rio contarão com apoio de 67 viaturas e rádios comunicadores. Ainda serão distribuídas sete tendas operacionais em pontos estratégicos da faixa de areia para apoio às equipes do SGOP, que atuam exclusivamente nas praias. As tendas também facilitam a identificação de crianças perdidas. O trabalho na areia das praias também conta com o reforço e suporte contínuo das equipes do Núcleo de Videopatrulhamento da Guarda Municipal, que monitoram 80 câmeras redirecionadas para reproduzir imagens do calçadão e da faixa de areia. Os flagrantes de crimes são enviados pelo celular para os guardas identificarem e abordarem os suspeitos. O material em vídeo é cedido à Polícia Civil, para auxiliar no registro de ocorrências nas delegacias.

"O principal objetivo da Operação Verão é proporcionar aos banhistas e também moradores e visitantes da cidade um ambiente seguro e ordenado para que possam curtir todas as maravilhas que o Rio tem a oferecer. Atuamos com inteligência, reforço no número de agentes nas ruas e no emprego de recursos para coibir delitos, depredações. Atuamos também na fiscalização da areia, para coibir o som alto e outros tipos de desordens que geram transtornos. As praias e os espaços públicos são de todos e toda a população tem o direito a usufruir da melhor maneira deles", destaca o comandante da GM-Rio, inspetor geral José Ricardo Soares.

Além do reforço no efetivo da Guarda Municipal, a Secretaria de Ordem Pública também irá atuar com agentes da Subsecretaria de Operações, da Gerência de Fiscalização e Reboques, do programa Rio+Seguro, da Coordenadoria Especial de Transporte Complementar e da Coordenadoria de Controle Urbano.

A Operação da Seop e da GM-Rio também é realizada em integração com os demais órgãos de segurança que atuam na cidade e também faz parte do Plano Verão da Prefeitura do Rio, que conta com diversas medidas preventivas que visam mitigar os impactos de fatores naturais e/ou ações humanas que geram transtornos nesse período do ano e envolve diversos órgãos, como o Centro de Operações, a Comlurb e a Secretaria de Conservação.

Balanço de 2021/22

Ao longo de seis meses da edição anterior da Operação Verão, desde o dia 26 de agosto de 2021 até fevereiro deste ano, a GM-Rio contabilizou 45 registros de ocorrências, de flagrantes de delitos diversos, como estelionato, furtos, roubos, depredações, posse de drogas, entre outros. Os agentes também atuaram em 164 conduções para delegacia e/ou averiguação de situações suspeitas após denúncias feitas por cidadãos ou pela Central 1746, principalmente relacionadas a tumultos provocados em ônibus.

Em relação à fiscalização das posturas municipais e ações de ordenamento, foram registradas 7.543 multas de trânsito e 19 por descarte irregular de lixo. Foram apreendidos 3.476 produtos que estavam sendo vendidos sem autorização e ainda 48 facas, além de nove coletes com flanelinhas, coibindo a ação deles, e diversos cones usados irregularmente para reservar vagas. Também foram retiradas 233 barracas de camping da praia e seis churrasqueiras. Foram impedidas 34 práticas esportivas em local e horário proibido.

As equipes da GM-Rio também atuaram em ocorrências diversas de auxílio ao público, como no caso de salvamentos de afogamento em apoio ao Corpo de Bombeiros, além da distribuição de pulseiras de identificação na areia das praias. Os agentes ajudaram 41 crianças perdidas a reencontrar os responsáveis.