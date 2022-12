Praça do Bandeirantes recebe o Natal de Novas Luzes

O “Natal de Novas Luzes – Um novo tempo já começou” fez a sua última parada nesta quinta-feira (15), na Praça do Bandeirantes, no bairro Amendoeira. Dezenas famílias compareceram para conhecer o espetáculo de luzes comemorativo promovido por todo o município de São Gonçalo

A programação começou ainda pela tarde, com brincadeiras e personagens, e se estendeu até a noite. Estiveram no local o prefeito da cidade, Capitão Nelson, o vice-prefeito Sérgio Gevú, o deputado eleito Douglas Ruas, o secretariado municipal e vereadores.

Programação incluiu brincadeiras e personagens | Foto: Fábio Guimarães/Secretaria de Comunicação Social

Após a fala do prefeito Capitão Nelson, foi feita a contagem regressiva para a inauguração das luzes e também da árvore de Natal gigante que foi montada na praça. Em seguida, foi a vez do Papai Noel dar às caras na ocasião, em um trenzinho que veio cruzando um trecho da Estrada Raul Veiga, interditado para a realização do evento.



A Orquestra Municipal de São Gonçalo também participou do evento com seu musical de Natal. O setlist incluiu músicas populares e também canções natalinas.