ONG arrecada mais de 320 toneladas de alimentos em campanha de Natal

A Campanha Natal sem fome promovida pela ONG Ação da Cidadania, na Gamboa, arrecadou mais de 320 toneladas de alimentos com o objetivo de distribuir cestas básicas para a população LGBTQIA+ , que vive na Casa Nem, no Flamengo. A campanha, que vai completar 30 anos, visa atender também as comunidades, populações ribeirinhas, quilombolas e rurais, chegando a um total de 2,7 milhões de pessoas assistidas. As informações são do Portal G1.

Rodrigo Afonso, diretor-executivo da ONG, entregou nessa sexta (16) cem cestas básicas para a Casa Nem. Mais de três mil organizações também serão beneficiadas , informou o diretor. Nesse ano, a campanha superou 2021, onde foram doadas mais de 1500 toneladas de alimentos em todo o país.

O Instituto de Travestis e Trans, o Grupo de Mães e Mulheres, da Maré, casa de tratamento para pessoas com dependência química são outros grupos assistidos também pela Casa Nem, segundo informou sua fundadora, Indianara Siqueira.

Pessoas interessadas em ajudar nessa campanha de solidariedade podem entrar na página oficial do Natal sem fome ou através do pix : doe@natalsemfome.org.br até o final do ano.