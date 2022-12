Guirlandas comestíveis e suspiros modelados: gonçalenses inovam nos doces para ceia de Natal

Você piscou e o Natal chegou, não é mesmo? Faltando pouco mais de uma semana ainda tem gente se perguntando: e agora, como vou me virar com a sobremesa para a ceia de Natal? Mas, calma, tudo se resolve!

E para ajudar quem ainda está na indecisão trouxemos duas opções lindas e saborosas. Fugindo dos tradicionais chocotones recheados, as confeiteiras gonçalenses apostaram no sabor e na beleza para levar o toque natalino para sua mesa.

Uma das opções que 'bombou' ano passado, e que esse ano segue com tudo, são as guirlandas comestíveis. Lindas, saborosas e com toque de requinte. Pelo menos as guirlandas da Priscila Aguiar, de 40 anos, proprietária da 'Bolos da Pretta' são assim.

Feitas de brownie, com decoração de brigadeiro, bombom e até laço! A massa é densa, cremosa, intensa, crocante... com todas as especificidades que um bom brownie tem que ter. A cobertura, que pode ser nos sabores ninho com nutella, sempre o campeão de vendas, doce de leite ou brigadeiro ao leite, é impecável. Os enfeites da guirlanda são as "bolas" de Natal. Feitos de bombons dourados e brigadeiros com confeitos natalinos.

O produto custa entre R$100 e R$120. | Foto: Layla Mussi

Para garantir o toque presenteável, a guirlanda, que possui 25cm, ainda ganha um belo laço e é entregue numa caixa, permitindo que você transporte para onde você for montar sua ceia de Natal. O produto custa entre R$100 e R$120.

O Bolos da Pretta está há seis anos no mercado e é especialista em bolos, brownies e doces para festas. No período de fim de ano Priscila ainda produz diversas sobremesas na travessa.

Para encomendas e dúvidas, entre em contato com o Instagram @bolos_da_pretta.

Mais e se você preferir sobremesas para presentear de forma individual? Com custo menor e mesmo requinte? Você também encontra em terras gonçalenses. E como dizem por aí, 'São Gonçalo é um país e aqui tem de tudo".

Temos até suspiro modelado. Isso mesmo. O tradicional doce da vovó, tem cara nova e ganhou o coração da criançada novamente.

Ícone das festas atuais, Cristiane Maltez, 45, proprietária da Donna Cricri, transformou os suspiros em árvore de natal, guirlanda, bengala e até mesmo em papai noel.

Saquinhos, crocantes e que desmancham na boca. Sem nenhuma rachadura, mostrando que foram assados a perfeição, os suspiros podem ser produzidos em mais de 15 sabores. Mas, como é Natal, a sugestão da confeiteira é o sabor panetone. Sabor exclusivo para as festas de fim de ano.

Cristiane Maltez, 45, proprietária da Donna Cricri | Foto: Filipe Aguiar

As modelagens são perfeitas e tem o propósito de ser um presente. Mas, imaginem aquele pavê tradicional decorado com um lindo papai noel de suspiro? Até o tiozão vai deixar a piada do "é pavê ou pá comê" de lado. Pois eu aposto que ele vai achar que realmente é só para ver, tamanha perfeição da modelagem.

A caixa com 300g de suspiros modelados custa R$60 e vem bastantes unidades, já que suspiro é bem leve. Mas Cristiane também está produzindo Pirulito de suspiro em forma de árvore de Natal, bolas de acrílico com mini suspiros. Tem lembrancinhas com valores a partir de R$7.

A caixa com 300g de suspiros modelados custa R$60 | Foto: Filipe Aguiar

Para dúvidas ou encomendas entre em contato através do Instagram @donacricri.