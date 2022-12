ANS ordena que 19 planos de saúde parem de ser comercializados em 2023

19 planos de saúde deverão ter sua comercialização interrompida a partir do próximo dia 22 de dezembro, conforme decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Divulgada nesta quinta-feira (15/12), a lista de planos suspensos corresponde a uma medida do Monitoramento da Garantia de Atendimento da Agência.

Os planos foram afetados após falharem no Monitoramento da ANS e liderarem as listas de reclamações recebidas pelo órgão. Os serviços com o maior número de relatos de pacientes a respeito de problemas de cobertura assistencial só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes caso o índice de reclamações diminua.

Os planos que tiveram sua comercialização impedida foram:

- Unimed-Rio: Unimed Personal Quarto Coletivo, Unimed Delta 2, Unimed Beta 2 Dental PPE, Unimed Personal Quarto Coletivo 2, Unimed Alfa 2, Unimed Beta 2, Unimed Delta 2, Unimed Ômega Plus, Unipart Delta 2, Unimed Alfa 2 Ad;

- Federação das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima: Univida Empresarial III - apartamento, Novo Univida I;

- Santo André Planos de Assistência Médica Ltda: Rubi;

- Santa Rita Sistema de Saúde Ltda: Santaris;

- Saúde Brasil Assistência Médica Ltda: Classic 1.

A medida passa a valer a partir da quinta que vem (22/12). A estimativa da ANS é de que 387.894 beneficiários sejam afetados pela medida. A Agência orientou que usuários que receberem ofertas para contratar algum dos planos suspensos denunciem o ocorrido à Agência