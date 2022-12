Enel inaugura obra de eficiência energética na Apae de Niterói

Com as inovações, será possível economizar 25,80 MWh/ano, que seria o suficiente, por exemplo, para abastecer mensalmente 13 casas populares por um ano - Foto: Divulgação

A Enel Distribuição Rio inaugurou hoje (15) a obra de eficiência energética da unidade da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) localizada no Centro de Niterói (RJ). Por meio do seu Programa de Eficiência Energética, a companhia investiu mais de R$ 100 mil na instalação de um sistema fotovoltaico com capacidade instalada total de 11KWp e no retrofit de 342 lâmpadas ineficientes que foram trocadas por modelos econômicos de LED. Esta ação faz parte da Chamada Pública de Projetos em que os projetos selecionados são financiados com recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Com as inovações, será possível economizar 25,80 MWh/ano, que seria o suficiente, por exemplo, para abastecer mensalmente 13 casas populares por um ano. Em reais, isso representa uma economia de R$ 10.212,93 anualmente.

“Estas ações certamente trarão maior conforto na prestação dos serviços oferecidos pela instituição, além de uma redução significativa na sua conta de luz. Os projetos de eficiência energética que realizamos em associações como a Apae de Niterói sempre reforçam o papel social que a Enel desempenha no fortalecimento deste segmento tão importante da nossa sociedade”, afirma Leonardo Soares, responsável por Sustentabilidade na Enel Rio.

O projeto de eficiência energética desenvolvido na Apae de Niterói também traz, além dos benefícios econômicos, um impacto positivo ao meio ambiente. Ao promover o consumo sustentável e eficiente de energia, evita a emissão de mais de 1,6 tonelada por ano de gás carbônico (CO₂), um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. Para efeito de comparação, esse volume equivale ao plantio de 11 árvores por ano.