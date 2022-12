Procuradoria transfere local de atendimentos em São Gonçalo

A partir da próxima segunda-feira (18), todos os atendimentos referentes à Procuradoria Geral do município serão transferidos da sede da Prefeitura de São Gonçalo para o G3 do Partage Shopping. O funcionamento do novo espaço será de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

A mudança faz parte do eixo "Gestão Eficiente e Transparente", Meta 28, do Plano Estratégico Novos Rumos – desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais -, que visa construir a sede administrativa da Prefeitura com mobiliário e equipamento.

O objetivo é centralizar a administração pública municipal, diminuindo custos, ampliando a integração entre as pastas, melhorando o atendimento aos cidadãos e as condições de trabalho para os servidores. A nova sede será no mesmo local que hoje é a Prefeitura, sendo necessária a desocupação para o início das obras.

Ao longo do mês, outros setores que prestam atendimentos na sede da Prefeitura também serão realocados para outros locais e previamente comunicados à população.

O Partage Shopping fica na Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro.