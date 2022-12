Mais 70 pessoas foram certificadas pelo Programa Mudar de Vida

Mais de 70 pessoas em cumprimento de pena foram diplomadas em cerimônia de formatura, realizada na manhã deontem (14), no auditório da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pelo Programa Mudar de Vida. Os formandos foram qualificados em cursos como Assistente Administrativo, Informática e Auxiliar de Serviços gerais, cujas aulas foram ministradas pelo Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologia (UERJ-IFHT) no Centro de Qualificação Profissional da Fundação Santa Cabrini, no Rio Comprido (CQPRO). O evento contou com a presença de autoridades, como o Presidente da FSC, José de Sousa e Silva, o Juiz da Vara de Execuções Penais, Marcello Rubioli; a Diretora do IFHT, Eloiza Oliveira, o Secretário Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Júlio Saraiva, e o Subsecretário de Reintegração Social, Lúcio Flávio.

Criado em 2021 com o objetivo de romper paradigmas e promover a retomada de vida digna para homens e mulheres que cumprem pena no Estado do Rio de Janeiro, o Programa “Mudar de Vida” é uma parceria entre a Fundação Santa Cabrini e o IFHT da UERJ, que já capacitou centenas de pessoas privadas de liberdade ao mercado de trabalho. O Presidente da Fundação, José de Sousa comentou a iniciativa.

“Estamos aqui celebrando a vitória do bem, do trabalho e da qualificação. Esta formatura é muito mais que um ato simbólico. Cada pessoa diplomada aqui representa famílias inteiras que estão sendo resgatadas dos ciclos de violência e criminalidade. Estamos dando, aqui, um passo largo rumo à uma sociedade com menos violência e mais inclusão”, disse o presidente.

Na análise do Juiz da Vara de Execuções Penais, Marcello Rubioli, o programa Mudar de Vida é efetivo, pois oferece os meios concretos para que o indivíduo assuma uma nova perspectiva saudável e honesta de vida: “É preciso quebrar o ciclo de reincidência criminal, oferecendo os instrumentos necessários para que estas pessoas se tornem de fato elementos produtivos na cadeia social, com profissão e qualificação. A presença do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro aqui é para reconhecer e agregar aos esforços da Fundação Santa Cabrini pela construção de uma sociedade melhor”, pontuou.

Para Douglas Freitas, 31 anos, a formatura representou o recomeço de sua vida.

“Perdi dez anos preso, longe da minha família e dos meus sonhos. Hoje, eu só agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, hoje, como um profissional qualificado e participando da minha primeira formatura. Não é só um papel que estou levando pra casa. É uma das minhas primeiras vitórias aqui fora, longe do crime e da vida errada.” comenta Douglas.

Por meio do programa Mudar de Vida, centenas de pessoas já foram qualificadas e reinseridas ao mercado de trabalho com profissão e capacitação. De acordo com o coordenador pedagógico do projeto, professor Ronaldo Mello, a parceria entre a FSC e a UERJ-IFHT proporciona o resgate da dignidade para cada um dos participantes. “Estes 70 formandos estão acolhidos aqui como alunos das ações extensionistas da Uerj. Eles fazem parte da nossa Universidade agora e isto é de grande impacto profissional e emocional para cada um deles. É uma verdadeira superação e mudança de vida”, conclui.

Atendimentos e inscrições ao programa Mudar de Vida, assim como aos outros serviços da Fundação Santa Cabrini como empregabilidade e assistência psicossocial, ocorrem na sede própria da instituição, no Largo do Machado, 48, Catete. de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.