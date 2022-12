Em parceria com a Uerj, Degase forma jovens em projeto profissionalizante

O Degase realizou, ontem (14), a formatura da quinta turma do projeto Novos Caminhos, direcionado aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. O projeto pioneiro faz parte do Programa Somos, resultado de parceria com a Uerj, e trabalha questões como empreendedorismo, cidadania, mercado de trabalho, elaboração de currículo, postura no ambiente de trabalho, plano de carreira, projeto de vida, entre outros. No total, 64 adolescentes se formaram em 23 unidades em todo o estado.

Nayara Mesquita, coordenadora do projeto, ressaltou a mudança que o projeto está levando para a vida dos jovens.

"Ouvir das técnicas que o adolescente que passa pelo projeto está de fato, melhorando seu comportamento individual, a compreensão do universo do trabalho, absorvendo os valores éticos e de cidadania, e que também está conseguindo melhorar seu aproveitamento nos cursos de capacitação oferecidos pelo departamento, nos traz muita alegria", ressaltou Nayara.

O diretor-geral do órgão, Victor Poubel, que acredita na potência do projeto comentou.

"Todo esse esforço feito pelo Degase é para possibilitar novas oportunidades de vida, para que eles tenham momentos de vivência que possam instigá-los a pensar em novos projetos. Todos nós acreditamos que possam seguir suas vidas de forma digna, honrosa. É por isso que lutamos diariamente por cada um deles", afirmou o diretor.

O secretário estadual de Educação, Alexandre Valle, ressaltou a importância do projeto para socioeducação no Estado.

"Estas ações também possuem um caráter preventivo na medida em que propicia aos socioeducandos condições para modificar o seu meio, através do engajamento com a educação formal e profissionalizante, podendo evitar o seu retorno para o sistema socioeducativo", finalizou o Secretário.