Bebê é abandonado em pátio de hotel na Barra da Tijuca

A criança foi levada à Maternidade Municipal Leila Diniz - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio de Janeiro

A criança foi levada à Maternidade Municipal Leila Diniz - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio de Janeiro

Um bebê recém-nascido foi encontrado abandonado no pátio da entrada de um hotel na Barra da Tijuca, na última terça-feira (13). A polícia foi acionada e a criança foi levada à Maternidade Municipal Leila Diniz, onde se encontra internada e estável.

Os policiais foram acionados após um dos funcionários do hotel encontrar o bebê no pátio de entrada do local.

O caso foi registrado no 16ª DP (Barra da Tijuca) e já está sob investigação da Polícia Civil, classificado como abandono de incapaz.