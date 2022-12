Edição especial de Natal do Maricá+Verde acontece nesta quinta-feira

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cidade Sustentável, realiza nesta quinta-feira (15/12) uma edição especial de Natal do programa Maricá+Verde na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. A ação terá início a partir das 9h30 com distribuição gratuita de mudas de aroeira, ipê-amarelo, ingá de metro, ipê rosa, palmeiras, entre outras espécies. A equipe do Maricá+Verde vai recolher alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal que serão doados para instituições da cidade.

Edição especial de Natal do Maricá+Verde

Data: Quinta-feira (15/12)

Horário: 9h30

Local: Praça Orlando de Barros Pimentel