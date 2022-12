VLT Carioca contrata mulheres para vagas de condutoras trainee

As selecionadas passarão por treinamento teórico e prático com duração de 4 meses - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio de Janeiro

O VLT Carioca está com seis oportunidades abertas de condutor trainee. Visando garantir a diversidade e a inclusão na companhia, o preenchimento das vagas vai priorizar as candidatas mulheres. Para participar do processo de seleção é preciso ter Ensino Médio completo e CNH categoria D. Experiência no setor ferroviário ou metro-ferroviário é um diferencial. As inscrições devem ser feitas até o dia 23 de dezembro (sexta-feira).

As selecionadas passarão por treinamento teórico e prático com duração de 4 meses. Além de conduzir o trem nas linhas do sistema, as profissionais estarão aptas a contribuir para melhorias no tráfego e atuar na resolução de falhas primárias.

"Nesta profissão, o maior desafio é lidar com a responsabilidade de carregar centenas de passageiros a cada viagem, mas eu amo o que faço e isso é o que me incentiva todos os dias. Aconselho às candidatas que tenham muita determinação, comprometimento e ousem em se lançar para algo novo em prol de um futuro inovador", afirma Lisamar Rodrigues, condutora do VLT Carioca há 3 anos.

Como benefícios a empresa oferece assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale refeição ou alimentação, previdência privada e folga de aniversário, entre outros.

Para inscrições e mais informações, as interessadas devem acessar o link disponível na seção Trabalhe Conosco do site vltrio.com.br.