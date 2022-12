Hemonúcleo de São Gonçalo faz apelo por doadores

Com a aproximação do período de férias de fim de ano, a Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo faz um apelo para que a população doe sangue no Hemonúcleo da cidade. Essa é a época do ano em que os hospitais mais necessitam das bolsas de sangue por conta do aumento de acidentes que ocorrem nas festas de fim de ano.

O Hemonúcleo de São Gonçalo, no bairro Zé Garoto, atende a todos os hospitais municipais da cidade e precisa, constantemente, que o estoque seja renovado.

"Como a saúde no município vem avançando, especialmente com o aumento do número de realização de exames e cirurgias de alta complexidade, também vem crescendo a utilização de bolsas de sangue que saem do Hemonúcleo de São Gonçalo. Por isso, é importante ressaltar ao gonçalense que temos o dever, como cidadãos, de ajudar ao próximo, especialmente com a doação de sangue. Nessa época do ano, especialmente, nossos estoques de O+ e O- estão sempre baixíssimos e, por isso, contamos com a solidariedade dos moradores da cidade", destacou o coordenador do Hemonúcleo de São Gonçalo, Raphael Rangel.

Aqueles que tiverem interesse em doar devem comparecer à unidade e iniciar o processo de cadastramento. Ao realizar o procedimento, o doador passa por uma triagem clínica, com entrevista, verificação da pressão arterial e faz o teste de anemia para saber se está apto a realizar a coleta.

A doação de sangue é rápida e indolor. Em poucos minutos é feita a retirada de cerca de 400 ml de sangue e logo após a doação a pessoa pode seguir a vida normalmente. O corpo humano tem cerca de dois litros de sangue e o líquido retirado é reposto em poucos dias, dependendo de cada organismo.

Após a doação, o sangue vai para o fracionamento e uma amostra passa por exames laboratoriais obrigatórios para detectar doenças como HIV, Hepatite B e C, doença de chagas e HTLV.

Os requisitos necessários para doar são: pesar 50kg ou mais, ter entre 16 e 69 anos de idade (para menores de idade é necessário autorização dos responsáveis), ter um boa noite de sono, uma alimentação saudável, evitando alimentos gordurosos e não ter feito piercing e tatuagem há menos de um ano.

O Hemonúcleo de São Gonçalo funciona na Praça Estephânia de Carvalho, s/nº, anexo ao Polo Sanitário Washington Luiz, no bairro Zé Garoto. O espaço atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h.