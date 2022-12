A partir desta quinta (15), restaurantes populares do RJ terão refeições gratuitas

A partir de quinta-feira (15), a Prefeitura do Rio de Janeiro ira oferecer refeições gratuitas nos restaurantes populares do município. De acordo com a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), a taxa do café, que custa R$ 0,50 por pessoa, ficará suspensa até o dia 30 deste mês.

A medida irá se estender também para o almoço, a partir da próxima segunda (19) até o dia 23 desse mês. Neste período, as refeições terão cardápio especial na semana que antecede o Natal.

"Oferecer uma alimentação saudável com preço popular é a proposta dos restaurantes populares administrados pela Prefeitura do Rio", disse o secretário Alexandre Arraes.

Horário de funcionamento:

De segunda a sexta-feira

Desjejum: das 6h às 9h

Almoço: das 10h às 15h

Endereços:

- Restaurante popular- Bangu

Rua Francisco Real, 1780

- Restaurante popular- Campo Grande

Rua Campo Grande, 880

- Restaurante popular- Bonsucesso

Av. Brasil, 6357