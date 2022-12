Shopping Plaza Niterói arrecada alimentos para ação solidária de Natal

A brMalls, empresa que administra o Plaza Shopping Niterói, está promovendo uma campanha nacional de arrecadação de alimentos chamada "Natal do Bem". Realizada em parceria com o Instituto Devolver, o projeto beneficiará comunidades do entorno dos 26 shoppings administrados pela rede em todo o país.

No Plaza Niterói, as doações podem ser feitas no SAC, localizado no segundo piso, em frente à Riachuelo. Os clientes podem doar até 2kg de alimentos não perecíveis, conforme a instrução de colaboradores da companhia. Também será possível efetuar doações online pelo site da campanha ou escaneando o QR Code presente nas comunicações dos shoppings.

Pelo site, haverá a opção de doação de uma ou meia cesta básica, com valores a depender do estado em que o cliente estiver. As doações podem ser feitas até o próximo domingo (18/12). O Plaza Shopping Niterói fica localizado na rua Quinze de Novembro, 8, no Centro do muncípio.