Ecoponte recomenda cuidados para viajar com segurança no fim do ano

Pane mecânica e superaquecimento do veículo estão entre as principais causas de atendimento - Foto: Divulgação

Com o fim de ano chegando, o número de viajantes nas estradas aumenta. Para aproveitar uma viagem tranquila nas folgas de dezembro e nas férias, a Ecoponte, concessionária que gere a Ponte Rio-Niterói, alerta para a importância de ficar atento às regras de segurança viária. Levantamento realizado pela empresa revela que, de janeiro a novembro de 2022, foram realizados 13.335 atendimentos mecânicos na Ponte Rio-Niterói. A maior parte das ocorrências poderia ter sido evitada com medidas preventivas simples.

As cinco principais causas de atendimento mecânico foram pane mecânica, — ocasionada, por exemplo, por falta de óleo ou pelo rompimento da correia do motor — pneu furado, superaquecimento do veículo, pane seca e pane elétrica. Além de causar transtornos ao longo do trajeto, essas ocorrências podem gerar acidentes. Por isso, antes de viajar, é importante fazer a manutenção preventiva do veículo.

Durante a viagem, é recomendável redobrar a atenção no trânsito. Para trafegar de forma segura, a concessionária orienta aos motoristas para que mantenham uma distância segura em relação aos demais veículos, respeitem os limites de velocidade, usem cinto de segurança, não falem ou digitem no celular enquanto estiverem ao volante e não consumam bebidas alcoólicas antes de dirigir.

“Nesta época do ano, quando costuma aumentar o fluxo de veículos nas rodovias, é importante redobrar os cuidados com a segurança viária para chegar bem ao destino. A Ecoponte solicita aos motoristas que façam a sua parte, levando o veículo para a revisão antes da viagem e dirigindo com cuidado e atenção durante todo o trajeto. São atitudes simples, mas que podem salvar vidas”, diz Jean Moraes Rodrigues, gerente de Engenharia e de Atendimento ao Usuário da Ecoponte.