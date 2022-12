Idosa morre após incêndio em apartamento em Copacabana

Equipe do Corpo de bombeiros foi acionada para conter as chamas e socorrer a vítima - Foto: Reprodução/Google Maps

Uma mulher de 84 anos morreu por conta de um incêndio em um prédio em Copacabana, na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira (14/12).

Identificada como Walcir Almeida, ela estava em um apartamento na rua Felipe de Oliveira, próximo ao Colégio Estadual Infante Dom Henrique, quando o incêndio aconteceu. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter o fogo. Ao chegarem no local, encontraram a vítima em óbito.

A causa das chamas está sendo investigada. De acordo com relatos de moradores, uma das faixas da rua precisou ser interditada por conta do incêndio, que chegou ao quarto andar do edifício.