Helicóptero cai e deixa cinco feridos no Recreio dos Bandeirantes

Um helicóptero caiu, no fim da manhã desta quarta-feira (14), no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Cinco pessoas ficaram feridas.

Segundo informações dos Bombeiros, o helicóptero caiu em um terreno baldio na Avenida das Américas, uma das vias mais movimentadas no bairro. Na aeronave estavam, além do piloto, mais quatro pessoas.

Os três homens tiveram ferimentos mais leves, enquanto as mulheres ficaram mais gavemente feridas. Todos foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, que informou que o estado de saúde deles é considerado estável.