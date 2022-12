Instituto Nação Kids promove festa beneficente em Niterói

O Instituto Nação Kids Fight Team, fundado em 2017 e que oferece gratuitamente aulas de jiu-jitsu para pessoas de todas as idades, realiza sua anual festa de Natal no próximo sábado (17). O evento acontece das 8h às 17h, na Vila Progresso, em Niterói, e é aberto aos alunos e familiares.

A festa, que acontece todo ano, tem por objetivo arrecadar cestas básicas para os alunos que frequentam o instituto e fazer a alegria das crianças, com a entrega de brinquedos, brincadeiras e lanches.

O instituto, apadrinhado por Rodrigo Minotauro, foi idealizado pelo mototaxista Rafael Simões, de 39 anos. Atualmente, 50 crianças e jovens treinam no espaço.

“Nossa vontade é doar brinquedos e cestas básicas porque aqui no projeto temos pessoas que precisam. Hoje, não contamos com ajuda financeira de ninguém além de pais de alunos”, conta o fundador do Nação Kids, que já levou alunos para competir nos Estados Unidos e Costa Rica. .

Aos interessados em realizar doações, elas podem ser realizadas pelo pix do Instituto Nação Kids: 48.046.129/0001-67, ou em contato com eles pelo Instagram https://instagram.com/institutonacaokids.



Estagiária sob supervisão de Marcela Freitas*