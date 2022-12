AgeRio completa 20 anos em atuação no mercado do estado do Rio

A Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio) comemora esta semana 20 anos de atuação no mercado fluminense. A marca da empresa neste ano foi de R$ 400 milhões em crédito para cerca de 9 mil empreendedores do estado.

Das sete linhas de financiamentos oferecidas hoje pela instituição, duas delas responderam por 74% desse montante: a AgeRio Investimentos, operada com recursos próprios, e o Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses (FREMF), que é administrado pela agência, com recursos do Governo do Estado.

Nos últimos dois anos e pela primeira vez na sua história, a Agência consolidou a sua atuação em 100% do Estado. Em 2020 eram 76%, ou seja, 70 das 92 cidades do mapa fluminense eram atendidas.

“Isso mostra que estamos contribuindo incansavelmente para o desenvolvimento econômico do estado com produtos especiais para todos, desde os autônomos até as grandes empresas, além das prefeituras”, comemora o presidente da AgeRio, André Vila Verde.

Para ele, os resultados dos últimos dois anos são fruto de muito planejamento, mudança de cultura, foco na excelência do atendimento e parcerias.

“Entre esses parceiros destaco o próprio Governo do Estado, do qual fazemos parte e hoje temos importante espaço para diálogo”, ressalta Vila Verde, que é funcionário concursado da AgeRio há 11 anos, sendo os dois últimos à frente da Presidência.

Na última segunda-feira (12), Vila Verde comemorou as duas décadas da AgeRio junto com todos os colaboradores da instituição, que hoje somam mais de 170 pessoas, entre funcionários próprios, terceirizados e estagiários. O encontro foi realizado no auditório da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ), no bairro do Flamengo.

Na ocasião, os colaboradores assistiram a um vídeo enviado pelo Governador do Rio, Cláudio Castro, onde ele ressaltou o relevante papel da agência na criação de um ambiente de negócios atrativo para o estado.

“Agradeço a atuação incansável da AgeRio em todos os segmentos da economia, apoiando e potencializando as vocações de cada região”, disse o governador no vídeo.

Durante a reunião institucional de aniversário também foi distribuído o livro “20 anos de Fomento ao Estado do Rio”, produzido pelos colaboradores da própria agência.

“É uma edição especial, onde destacamos todos os nossos resultados e conquistas junto com a atual diretoria, os colaboradores e os nossos clientes”, afirma Vila Verde.

A sorveteria aCarioca Brasil, de Volta Redonda, entrou no capítulo sobre o programa AgeRio Investimentos, que engloba crédito de até R$ 500 mil para micro e pequenas empresas. Em 2015, a marca entrou no mercado com um simples carrinho de açaí. Um ano depois, recebeu crédito de R$ 7 mil para a abertura da primeira loja. A parceria com a AgeRio deu certo e vieram mais R$ 50 mil para a expansão.

Hoje, a aCarioca é uma rede de franquias presente em nove municípios do estado e tem fábrica própria com maquinários de ponta.

“Agradeço à AgeRio por ter confiado em nós quando éramos apenas uma ideia. Contratamos a primeira linha quando nenhum banco acreditou”, afirma o empresário Matheus Balod Tavares, dono da rede.

Outro destaque do livro é a confecção V9, que utilizou recursos da AgeRio depois das chuvas que devastaram a cidade de Petrópolis, na Região Metropolitana do Rio, em fevereiro desse ano.

“A Agência entrou de forma emergencial na cidade fazendo com que nós comerciantes pudéssemos ter recursos para conseguir nos manter e seguir em frente”, explica Luiz Felipe Esteves, sócio-diretor da loja localizada na Rua Teresa, no Centro Histórico da cidade.

Sobre a AgeRio

A AgeRio é uma sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais (Sedeeri), do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A empresa foi criada pelo Decreto Estadual 32.736, de 12/12/2002. A Agência investe em projetos de todos os portes, da micro à grande empresa, por meio de recursos próprios, repasses e fundos estaduais. E também apoia microempreendedores individuais, além das prefeituras dos municípios fluminenses.