Moradores de condomínio em Marambaia sem água há uma semana

Moradores do Condomínio Residencial Campo Belo 1 e 2, do programa Minha Casa, Minha Vida em Marambaia, São Gonçalo, alegam que estão há quase uma semana sem água.

Segundo uma moradora que preferiu não se identificar, desde a última quinta-feira (8) o complexo residencial, que fica na Estrada da Marambaia e tem cerca de 500 famílias, enfrenta problema sério de falta de água.

"Não está caindo água. E a gente sofre com isso regularmente. Toda semana tem água um ou dois dias e no resto dos dias não cai mais. E agora estamos sem síndico, porque ele pediu demissão", disse a moradora.

De acordo com os moradores, o bloco 2 do condomínio estaria totalmente sem água e o bloco 1, mesmo com um vazamento, continuaria com um pouco de água.

"Cheguei ontem cansada em casa e só consegui tomar banho porque tinha um balde de água. Porém não consegui lavar meu uniforme, e hoje ficarei sem comida pois não tinha água para fazer", relatou outra moradora que também não quis se identificar.

A concessionária Águas do Rio informou que vem mantendo a rotina de abastecimento já programada para cada região de São Gonçalo e que irá enviar uma equipe técnica ao local para verificar a situação relatada.

”A concessionária reforça que está a disposição dos clientes através do 0800 195 0 195, que funciona por mensagens via WhatsApp ou ligações”, concluiu.