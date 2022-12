São Gonçalo recebe a 1ª das cinco E-Tecs que serão entregues na região

Estudantes do Ciep 410 Patrícia Galvão Pagu, no bairro Santa Izabel, serão os primeiros a receber o projeto E-Tec (Escola de Novas Tecnologias e Oportunidades) em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A unidade, que foi reinaugurada nesta terça-feira (13) é a primeira das cinco E-Tecs que serão entregues no município pela Secretaria de Estado de Educação (Seeduc-RJ).

Trata-se de um projeto piloto do Governo do Estado que está modernizando a estrutura física e pedagógica de 50 Cieps para melhorar a qualidade do ensino público fluminense. Desde julho, 22 E-Tecs já foram implantadas em escolas da capital e do interior do estado do Rio de Janeiro.

Todas as unidades E-Tecs são sustentáveis e receberam painéis solares, serão equipadas com sistema de reuso de água, coleta seletiva de lixo, horta comunitária e composteira que irão reforçar a alimentação dos estudantes e de suas famílias. Além disso, as escolas terão internet de alta qualidade, lousas digitais e áreas destinadas às atividades de produção audiovisual – as chamadas salas makers, ambientes que incentivam a criatividade.

Além do Ciep E-Tec 410 Patrícia Galvão Pagu, no bairro Santa Isabel, outras quatro unidades estão sendo modernizadas na cidade | Foto: Divulgação

Nesta primeira fase, o ensino será em tempo integral para as turmas do 1º ano, que terão aulas de artes, robótica, games, educação ambiental, empreendedorismo entre outras. A ampliação da carga horária será estendida aos demais anos a partir do ano que vem. “Pouquíssimas escolas particulares dispõem de toda essa tecnologia. Esse é um sonho, um caminho sem volta que está se tornando realidade para transformar o futuro dos jovens de São Gonçalo", frisou o secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle.

Além do Ciep E-Tec 410 Patrícia Galvão Pagu, no bairro Santa Isabel, outras quatro unidades estão sendo modernizadas na cidade e serão entregues em 2023. São elas: Ciep E-Tec 306 Deputado David Quindere, no bairro Jardim Catarina, Ciep E-Tec 052 Prof. Romanda Gouveia Gonçalves, no bairro Boa Vista, Ciep E-Tec 050 Pablo Neruda, no bairro Laranjal e Ciep E-Tec 412 Doutor Zerbini, no bairro Colubandê.