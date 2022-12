Caminhão explode e pega fogo em Maricá

Uma explosão pegou os moradores do bairro Espraiado, em Maricá, de surpresa no início da tarde desta terça-feira (13/12). Um caminhão explodiu e causo um incêndio dentro de uma usina na região.

Ainda não se sabe o que causou o acidente, que não deixou feridos. Agentes do destacamento local do Corpo de Bombeiros relataram terem sido acionados para controlar as chamas. O barulho da explosão e a fumaça gerada fizeram alguns dos moradores em residências próximas a usina saírem de casa assustados na hora do acidente.

O incêndio foi controlado e a Polícia Civil também foi chamada para apurar o incidente.