Escola Municipalizada do Retiro recebe visita especial do Papai Noel dos Correios

As crianças mal podiam disfarçar a ansiedade e a alegria na hora de falar com o Papai Noel e receber os presentes - Foto: Divulgação

As crianças mal podiam disfarçar a ansiedade e a alegria na hora de falar com o Papai Noel e receber os presentes - Foto: Divulgação

A Escola Municipalizada do Retiro recebeu nesta segunda-feira (12) a visita especial do Papai Noel dos Correios, que fez a alegria de 65 meninos e meninas, que puderam abraçar o bom velhinho, receber presentes, além de tirar uma foto com ele. Na abertura, os alunos do Maternal e do 2º ano do ensino fundamental fizeram uma apresentação musical.

A gerente da agência dos Correios em Maricá, Carla Veloso, explicou que as crianças escreveram as cartinhas para o Papai Noel durante atividade realizada com as professoras. Em seguida, as cartinhas ficaram disponíveis para adoção na agência e os padrinhos e madrinhas realizaram a entrega dos presentes no mesmo local. “Sempre passo por aqui indo ou voltando do trabalho e vejo essas crianças chegando. Então solicitei que o evento fosse realizado aqui”, explicou Carla, que também participou da entrega dos presentes. “Fico muito emocionada, entrego chorando”, confessou.

A gerente da agência dos Correios em Maricá, Carla Veloso, explicou que as crianças escreveram as cartinhas para o Papai Noel durante atividade realizada com as professoras | Foto: Divulgação

Para a diretora da unidade, Patrícia Antunes, a ação tem uma função a mais além da alegria de presentear as crianças. “Isso incentiva neles a escrita e o aprendizado da língua, da forma de se expressar. Também é muito bom ver a solidariedade das pessoas que participam da ação junto com a comunidade”, ressaltou.

A edição 2022 da ação natalina termina nesta quinta-feira (15), mas ainda há cerca de 50 cartinhas na Agência dos Correios em Maricá aguardando adoção. Também há muitas cartinhas online, disponibilizadas no Blog da Campanha. De acordo com a jornalista Aline Corte Real, que integra a equipe de comunicação da estatal, haverá ainda a entrega domiciliar de presentes.

A Escola Municipalizada do Retiro recebeu nesta segunda-feira (12) a visita especial do Papai Noel dos Correios, que fez a alegria de 65 meninos e meninas | Foto: Divulgação

“De Maricá, nós recebemos 106 cartinhas sem contar as que vieram desta escola. Vamos entregar os presentes nas casas das crianças que já foram adotadas, mas ainda há cartinhas esperando adoção na agência”, lembrou ela.

Para quem quiser adotar alguma cartinha de criança que pede bicicleta ou algum presentinho mais caro, a dica é juntar com alguns amigos e dividir o valor do presente entre o grupo. Uma família presente ao evento representava uma loja em São José de Imbassaí, que adotou 18 cartinhas de alunos da unidade. “É sempre especial participar de ações assim, todo trabalho de caridade é recompensador para nós”, afirmou a professora Luciana Pereira Marau, uma das integrantes da loja.

As crianças mal podiam disfarçar a ansiedade e a alegria na hora de falar com o Papai Noel e receber os presentes, que iam desde as tradicionais bolas e bonecas à bicicleta e até uma cama, pedido de uma das crianças para sua família. Aluno do 5º ano, Davi dos Santos Mendonça começou na hora a fazer um som com o violão que acabara de ganhar.

“Já sei tocar alguma coisa que meu pai me ensinou. Agora vou afinar e aprender a tocar mais e melhor. Fiquei feliz com o presente e com a festa”, afirmou o menino de 11 anos. Já a pequena Emanuele, de apenas 3 anos e uma das mais animadas entre as crianças, era pura expectativa para receber a sua boneca. “Ela ama o Papai Noel e acompanhou cada nome que ele chamava, esperando a hora dela, e já estava achando que não viria. Quando ele chamou ela foi logo buscar. Achei o evento maravilhoso, deixou as crianças felizes”, ressaltou a mãe da menina, Damiana Silva, de 38 anos.