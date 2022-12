Família procura por cachorra desaparecida no Rio do Ouro

Uma família moradora do bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo, está oferecendo R$ 200 para quem encontrar a cachorrinha Mel, desaparecida desde a tarde do último sábado (10).

A dona de casa Ana Paula Araújo conta que moradores da região relataram ter visto a cadela, da raça pinscher, indo em direção ao bairro Engenho do Roçado, também no sábado. O animal fugiu depois que a irmã de Ana Paula esqueceu o portão da casa aberto. A dona da cadela não estava em casa na ocasião.

Mel tem 2 anos e está com a família desde que era recém-nascida. “A Mel é do meu filho Marlon, que é autista e tem 8 anos. Ela dormia na cama com ele. Ela tem um valor sentimental para a família”, contou a dona de casa.

Os donos do animal estão preocupados com a saúde da cadela, que estava tomando medicamentos por conta de um problema nos rins. “Estou com medo de alguma pessoa pegar ela e não levar ela no veterinário. De vez em quando ela precisa ir no médico, para ele passar os remédios periodicamente”, explica Ana Paula.

A cachorrinha costuma responder quando chamada pelo nome, segundo o relato. A família pede que qualquer pessoa com informações a respeito do paradeiro de Mel entre em contato através dos números de telefone 989341949 e 987320380.