São Gonçalo tem encontro de lideranças femininas nesta sexta (16)

O projeto social 'Entre Elas Floresça' realiza, nesta sexta-feira (16), um encontro de lideranças femininas com entrada franca, na Estrela do Norte, em São Gonçalo.

O evento 'Happy Hour e Réveillon Entre Elas' vai reunir influenciadoras, empreendedoras e lideranças para promover autoconhecimento, autoestima, empoderamento feminino e empreendedorismo.

No encontro haverá um mega bazar, com marcas queridinhas com peças a partir de 10 reais, coffee break, momento para realização de network e alinhamento e planejamento de eventos do projeto social para o ano que vem.

"Idealizei o Entre Elas Floresça com a intenção de auxiliar mulheres a se tornarem autoconfiantes e motivá-las a empoderar mulheres nas suas mais diversas lutas", revela Katharine Ferreira, psicóloga, empreendedora e fundadora do projeto.

A entrada será um item de higiene pessoal a ser doado para a instituição Mulheres da Parada, que ajuda famílias da Parada São Jorge.



A organização sugere o uso de roupa branca e pede que as interessadas se inscrevam no evento através do link: wa.me/message/U4ISIV76NA73A1. As vagas são limitadas!

Serviço:

Happy Hour e Réveillon Entre Elas



Dia 16/12/2022

Horário: Das 16h às 22h

Local: Centro de Convenções do Edifício Icon Business & Mall - Av. Pres. Kennedy, 735 - Estrela do Norte, São Gonçalo

Entrada: Item de higiene pessoal para doação