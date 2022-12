Justiça inicia julgamento de anestesista preso por estupro

Começa hoje o julgamento do médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso em julho deste ano em flagrante por estuprar uma mulher sedada ao dar a luz. O caso aconteceu no Hospital da Mulher Heloneida Studart em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Giovanni será ouvido pela Justiça nesta segunda, junto dos envolvidos no caso em um audiência de instrução e julgamento. Irão depor também a vítima e seu marido, além de oito testemunhas de acusação, oito de defesa e a perícia. Giovanni vai depor por videoconferência direto de Bangu 8.

Além do caso levado à justiça, há ainda mais três inquéritos abertos contra o médico. A delegada Bárbara Lomba, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, que fez a prisão em flagrante do homem, afirmou que há chances de Giovanni ter feito pelo menos mais duas vítimas, já que, no dia em que estuprou a mulher, ele participou de mais dois partos.

Há mais um inquérito que aponta a possibilidade do médico ter deixado outras vítimas em outros hospitais pelos quais já passou, o Hospital da Mulher de São João e o Hospital da Mãe em Mesquita.

A decisão deve sair em até dois meses e corre em segredo de justiça. O Tribunal de Justiça do Rio informou que a defesa de Giovanni questiona o fato das provas terem sido obtidas por vídeo gravado sem autorização da polícia ou do Ministério Público.