Pedro Paulo Rangel é novamente internado em CTI de hospital no Rio

O ator Pedro Paulo Rangel, de 74 anos, foi novamente internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Saúde São José, no RJ - Foto: Reprodução

O ator Pedro Paulo Rangel, de 74 anos, foi novamente internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Saúde São José, Rio de Janeiro, para tratar doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). O ator trava essa batalha contra efeitos da DPOC desde 2002.

Pedro Paulo havia sido internado desde o dia 30 de outubro e no CTI desde 6 de novembro, mas algum tempo depois acabou voltando para quarto, quando gravou um vídeo tranquilizando seus fãs e dando alguns detalhes sobre sua recuperação.

A assessoria do Hospital não deu maiores detalhes do estado de saúde do ator, nem do tratamento pelo qual ele passa.

No início do mês de novembro, Pedro Paulo precisou cancelou as apresentações da peça "O Ator e o Lobo", que faria na Casa de Cultura Laura Alvim.