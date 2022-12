Theatro Municipal do RJ apresenta espetáculo "Natal de Luz" com Ivan Lins - Foto: Reprodução

Theatro Municipal do RJ apresenta espetáculo "Natal de Luz" com Ivan Lins - Foto: Reprodução

Na próxima segunda-feira (12), o Theatro Municipal do Rio de Janeiro, que fica no Centro da cidade, irá apresentar o espetáculo "Natal de Luz", às 19h30, na parte externa do local, ao ar livre e gratuito.

A apresentação contará com a presença ilustre do cantor e compositor Ivan Lins, além de mais de 400 instrumentistas, coristas e dançarinos da Orquestra Sinfônica Jovem Fluminense, Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca, Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, Coro Juvenil do Rio de Janeiro, Coro Juvenil de Tanguá, Coro Juvenil da Rocinha, Coro Infantojuvenil da UFRJ e Escola de Dança Nasta Abdu de Areal.

"Este superelenco será regido pelo maestro Anderson Alves e terá um repertório diverso, entoando obras que fazem parte da nossa memória afetiva. Um espetáculo para celebrar o Natal e o grande trabalho educacional das instituições sociais que entrelaçam a formação musical com a educação pública. Será um inesquecível concerto de Natal na fachada do Theatro Municipal do Rio", contou a pianista Moana Martins, diretora artística do espetáculo.