Escola pública do RJ é mais uma a ser contemplada com projeto social de Vini Jr

Vinícius Jr. é destaque dentro e fora de campo. O craque lidera um projeto social que patrocina a criação de Centros Tecnológicos em escolas públicas.

A Escola Municipal Francisco Benjamin Galloti, na Providência, no Centro do Rio, é a mais nova contemplada à receber a estrutura.

Outras escolas no Estado do RJ já dispõem do Centro Tecnológico, na cidade do Rio, no bairro da Penha e na cidade de São Gonçalo, onde Vinícius Jr. nasceu e foi criado. Além disso, a cidade de Rio Preto, em Minas Gerais, também conta com o CT.

O projeto social do atleta é possível graças a uma parceria com a empresa UnitedHealth Group Brasil.