2º dia de Festival Gastronômico de São Gonçalo, na Praça Zé Garoto

Hoje acontece o encerramento da 2ª edição do Festival Gastronômico de São Gonçalo, na Praça Estephânia de Carvalho, no Zé Garoto. O evento é realizado através de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) , Núcleo São Gonçalo.

“O intuito de organizarmos festivais como este é a carência de eventos deste porte que tínhamos na cidade. Além de trazermos lazer para a população gonçalense , também potencializamos a gastronomia local, porque os expositores têm restaurantes e food trucks aqui na cidade. É isso que a gente quer. Um espaço agradável para as famílias e também potencializar a economia local”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Márcio Picanço.

O evento teve todos os ingredientes para uma tarde e noite de diversão, com música de qualidade e também, recreação para as crianças. Quem foi ao local teve muitas opções de comidas e lanches de qualidade.

“ A partir da grande repercussão que tivemos na primeira edição do evento, os comerciantes pediram a continuidade do festival e outros expositores também quiseram participar dessa segunda edição. Buscamos essa parceria entre o microempreendedor de gastronomia local e a prefeitura, dando oportunidades a esses comerciantes”, destacou Phablo Damárcio, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) , Núcleo São Gonçalo.

Ao todo, trinta expositores participam desta segunda edição do festival, tendo a oportunidade de apresentar produtos artesanais, como hambúrgueres, cervejas especiais, sorvetes e até mesmo produtos típicos.

“ Estou há 35 anos neste ramo, desde que acompanhava meu pai. Estamos empolgados com essa edição do festival, porque o evento foi bem divulgado e estamos com boas expectativas”, disse Marco Lima, da Barraca Tradições do Nordeste, que trabalha com venda de produtos típicos nordestinos, como farinhas, queijos e bebidas e também pratos típicos.

Há cinco anos no ramo das cervejas artesanais, o comerciante Gabriel Figueiredo falou sobre o evento.

“É a primeira vez que participo e as expectativas são boas, ainda mais em um período pós-pandemia. Hoje o meu produto, que é a cerveja artesanal, já é mais conhecido. As pessoas já pedem uma cerveja puro malte ou com pequena adição de lúpulo”, disse o comerciante da Fuzarca Beer.

Durante a noite, a diversão ficou por conta dos shows de sábado, tendo como atrações Márcio de Castro e Banda , Cantor Gomes e Banda Nit Rock, que fechou o primeiro dia de eventos.

Para o ano de 2023, por determinação do prefeito Capitão Nelson, uma feira gastronômica deverá ser realizada por mês na cidade. A ideia é que os eventos sejam realizados na Praça Estephânia de Carvalho e também na Praça Chico Mendes, que atualmente passa por reestruturação completa.

Quem foi ao local também pôde aproveitar o ‘Shopping a Céu Aberto do Empreendedorismo feminino’, com produtos artesanais confeccionados por mulheres participantes dos projetos Feira da Mulher Empreendedora e Lidera Mulher, realizados pela subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres.

Neste domingo o festival continua a partir das 12h, com recreação infantil. Às 16h, espetáculo de humor com Riquelme, e às 20h, show com a banda Os Decibéis, trazendo o melhor do rock n’ roll.