Festa de Natal do São Gonçalo em Movimento reúne mais de 500 crianças

Evento contou com brinquedos para as crianças - Foto: Divulgação

Já é Natal no projeto São Gonçalo em Movimento, da Fundação de Artes, Esporte e Lazer da cidade. Neste sábado (10), os alunos receberam a visita do Papai Noel em uma manhã especial, na Quadra da Escola de Samba Porto da Pedra.

O evento, batizado de 'Natal em Movimento', começou às 9h, reunindo mais de 500 crianças de vários núcleos implantados na cidade. Duas grandes apresentações de balé das alunas do projeto encantaram o público e abriram a celebração de Natal!

Um parque de brinquedos infláveis foi montado para a alegria da criançada. Teve pula- pula, escorrega, entre outros. Mas, o que chamou a atenção foi uma escalada de 10 metros de altura. Teve pipoca e muitos lanches também.

"O projeto São Gonçalo em Movimento completou um ano e foi renovado em novembro, pelo prefeito Capitão Nelson. Estamos felizes de poder dar continuidade a um trabalho que vem transformando a vida de crianças e adultos, proporcionando mais qualidade de vida. Esse foi um grande presente de Natal para todos", destacou a presidente da Faesg, Lucilene Pereira.

O auge da festa foi a chegada do bom velhinho, que recebeu todos os alunos, presenteou com uma lembrancinha, conversou e posou para fotos!

"Ela amou o evento e o Papai Noel! E eu adorei a festa! Ela já faz parte do projeto há 5 meses e estamos acompanhando a evolução dela. Estou bem feliz", disse Fátima Ribeiro, de 45 anos, mãe da Ana Vitória, aluna do núcleo de PCD, que funciona no Clube dos Embaixadores.

Quer fazer parte deste projeto? Procure um núcleo mais perto de você. As atividades são gratuitas! Acesse nosso site e encontre a sua atividade: www.projetosaogoncaloemmovimento.com.br