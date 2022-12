Corpo de esteticista morta e esquartejada pelo namorado é sepultado no Rio - Foto: Reprodução

Corpo de esteticista morta e esquartejada pelo namorado é sepultado no Rio - Foto: Reprodução

Na manhã deste sábado (10), o corpo de Daniele Lyra Nattrodt Barros, esteticista de 38 anos, morta e esquartejada pelo namorado, Mario Yang, foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O casal de namorados morava no mesmo apartamento na Penha, na Zona Norte do Rio. A mãe de Daniele começou a estranhar seu comportamento na última semana e pouco tempo depois parou de receber respostas da filha, quando resolveu registrar seu desaparecimento numa delegacia da região.

O corpo de Daniele foi localizado pela polícia logo após o advogado de Mário comparecer à Delegacia de Homicídios da Capital por volta das 17h de quinta-feira. O cadáver estava dentro do carro do suspeito, no estacionamento de um supermercado na região de Bonsucesso.

Um mandado de prisão foi expedido pelo juiz de plantão judiciário no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.