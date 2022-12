Mamógrafo móvel da Secretaria de Estado de Saúde estará em Itaboraí a partir de segunda-feira (12)

O Mamógrafo Móvel, unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES), estará em Itaboraí a partir desta segunda-feira (12/12). A carreta voltada à saúde da mulher ficará até sábado (17/12) na Avenida Vinte e Dois de Maio, 5.483, Centro. Os exames serão realizados das 8h às 17h. O agendamento das mamografias e ultrassonografias está sendo feito pela Secretaria de Saúde do município, de acordo com a ordem da fila da regulação.

De segunda-feira a sábado, serão oferecidos 60 exames diários de mamografia. Na segunda, terça, quarta, quinta e sábado, também serão realizadas 80 ultrassonografias diárias, divididas em três modalidades: pélvica, transvaginal e de mama. Os exames duram aproximadamente 20 minutos.

No dia em que estiverem agendadas, as pacientes devem levar um documento oficial de identidade e, caso possuam, o cartão do SUS. Para realizar os exames de ultra e mamografia, é necessário apresentar pedido médico, independentemente da idade da paciente. Já para a realização da ultrassonografia da mama, as pacientes acima de 40 anos precisam apresentar os exames que serão informados pela Secretaria de Saúde de Itaboraí.

Serviço

O Mamógrafo Móvel disponibiliza exames digitais de mamografia e ultrassonografia a pacientes do Sistema Único de Saúde. A iniciativa faz parte do eixo móvel do Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem Rio Imagem e visa apoiar os municípios no diagnóstico precoce do câncer de mama, tipo mais comum entre mulheres no Brasil, e de outras doenças que atingem a população feminina.

Resultados

Os resultados das ultrassonografias serão disponibilizados imediatamente após os exames. Já os laudos das mamografias serão entregues pela equipe da Secretaria de Saúde do município, na Avenida Prefeito Álvaro de Carvalho Junior, 732 - Nancilândia – Itaboraí.