Jojo Todynho revela que fez um B.O contra o ex-marido, Lucas Souza

Neste sábado (10), Jojo Todynho revelou em sua rede social que realizou um boletim de ocorrência contra seu ex-marido, Lucas Souza. Ela apareceu na frente da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, no Tanque, Zona Oeste do Rio e explicou a decisão.

"Acabei de sair da DEAM. Vim abrir um boletim de ocorrência, uma medida protetiva contra o Lucas. Ele, na tentativa de voltar, e eu negando, ontem ele me agrediu verbalmente, porque agressão não é só física, ela é psicológica também", disse a cantora em uma sequência de vídeos no Instagram, que já foram apagados.

Lucas Souza surgiu aos prantos em vídeo nas redes sociais para se defender. O militar admitiu que teve uma discussão séria com Jojo, mas alegou que não teve nenhum comportamento violento: "Ontem, eu tive uma conversa com a Jojo, a gente brigou e eu xinguei ela. Estou te pedindo desculpas aqui em público, mas eu nunca ameacei. Assim como ela me xingou, eu xinguei ela", afirmou. "Medida protetiva?! Meu Deus do céu, cara. Nunca ameacei ninguém e nunca ia tocar em uma mulher, não tem porque ficar andando com segurança e medida protetiva, a pessoa parece que não me conhece há um ano", desabafou o ex-marido de Jojo.