Exposição gratuita de Clara Nunes é inaugurada no MAR

Foi inaugurada, neste sábado (10), uma exposição gratuita que leva o nome da dona de uma das maiores vozes brasileiras, a cantora Clara Nunes. A mostra, que está no Museu de Arte do Rio (MAR), apresenta ao público uma leitura contemporânea da intérprete que marcou a música brasileira.

A mostra mostra acontece no ano em que se celebram os 80 anos de nascimento da artista, também explora a conexão de Clara com o Jongo da Serrinha, a Portela, além de sua viagem à Angola, apresentando uma visão ampla da trajetória da artista.

Com cerca de 50 obras, a exposição conta com fotos inéditas da cantora registradas pelo fotógrafo Wilton Montenegro no Morro da Saúde, na Gamboa, além de duas peças inéditas de artistas contemporâneos.

