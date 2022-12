Hospital Estadual em Araruama ganhará novo Centro de Trauma

O número de atendimentos médicos, procedimentos, cirurgias, exames de imagens e laboratoriais no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, aumentou significativamente nos últimos doze meses. Somente no setor de ortopedia, as cirurgias de urgência e emergência cresceram quase 40% em relação aos outros anos. O número de cirurgias saltou de 1420 para 1976.

Referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas para nove municípios da Região dos Lagos - Araruama, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casemiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro D’Aldeia e Saquarema – o hospital avaliou mais de 36 mil pacientes em seus consultórios e ambulatórios de pós-operatório.

Unidade receberá novo Centro de Trauma e mais leitos de CTI | Foto: Divulgação

"Demos um salto de 17 mil para mais de 36 mil atendimentos nos últimos doze meses. Mudamos a gestão e corrigimos falhas estruturais, tudo com objetivo de garantir um atendimento ainda melhor, mais rápido e humanizado a nosso paciente", garantiu o diretor médico Mario Jorge Espinhara.

A unidade também realizou, no mesmo período, mais de 18 mil exames de imagens, entre tomografia, raio x, ultrassonografia endoscopia e ecocardiograma e quase 105 mil exames laboratoriais.

Recentemente o hospital instalou um novo aparelho de tomografia computadorizada mais potente e moderno.

Mais melhorias

Administrado pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado há um ano, a unidade ganhará em breve um novo Centro de Trauma e mais leitos de tratamento intensivo (CTI). De acordo com o diretor administrativo da unidade, Walter Willmer, o Centro de terapia intensiva adulto passará de nove para 16 leitos.

"Estamos ampliando o hospital, o novo centro de trauma será uma unidade muito importante para o atendimento de média e alta complexidade na Região dos Lagos. O investimento vai evitar a transferência de muitos pacientes politraumatizados", explica o diretor.

Os pacientes assistidos na unidade fazem questão de elogiar o atendimento durante a alta hospitalar. “Foram dois meses e 15 dias de internação devido a um acidente de moto. Pensei que fosse perder meu pé, minha perna. Mas estou deixando o hospital hoje sem sequelas graves, Só tenho a agradecer”, disse o João Pedro Melo Andrade, de 22 anos, morador de Arraial do Cabo.

Quem também fez questão de falar sobre o atendimento recebido no hospital foi o aposentado Jairo Nunes dos Santos, de 73 anos. Ele e a esposa sofreram acidente de moto. “Fomos muito bem atendidos. Desde o pessoal da limpeza aos médicos. Nossa gratidão será eterna”.

O hospital conta com um ambulatório de pós-operatório. No setor, os pacientes são reavaliados por neurocirurgião, cirurgião geral, cirurgião pediatra, intensivista, cirurgião plástico, oftalmologista, bucomaxilofacial, cirurgião vascular e ortopedista. O hospital mantém hoje 83 leitos ativos, sendo nove de UTI adulta e oito de UTI pediátrica.