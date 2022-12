Última edição da 'Feira da Colmeia' acontece neste fim de semana em Itaipuaçu

Com o apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), o Instituto Colmeia realiza neste fim de semana (10 e 11/12), a última edição da Feira da Colmeia, uma das ações de engajamento do empreendedorismo feminino em Maricá.

A feira acontece das 15h às 22h, na Lona Cultural de Itaipuaçu - Avenida Zumbi dos Palmares (antiga Avenida Um) com a Rua Antônio Marques Mathias (antiga Rua 36), Itaipuaçu - e reúne mais de 80 expositoras de produtos de gastronomia, artesanato e moda, além de música com artistas locais. O evento tem ainda a parceria do Banco Mumbuca e das secretarias de Cultura e Promoções e Projetos Especiais.

Nesta edição, a feira recebe a parceria da Secretaria Agricultura, Pecuária e Pesca, que vai distribuir mudas de plantas e alimentos cultivados em Maricá, a partir das 16h, em ambos os dias. Na exposição, os visitantes podem conhecer o projeto “Sim, eu posso”, que vai matricular para a alfabetização de jovens e adultos no local a quem se interessar.

A idealizadora do Instituto Colmeia, Thaisa Muniz, antecipou que nessa última edição de 2022, será uma grande celebração e comemorou as novas parcerias. “Já estamos divulgando as ações como a distribuição das mudas e alimentos da Fazenda Pública Joaquin Piñero, além do projeto que visa erradicar o analfabetismo na cidade. A gente já está fazendo um trabalho antecipado, avisando e identificando quais são as empreendedoras que precisam, porque sabemos que no grupo existem mulheres que não sabem ler e escrever. Acredito que vai ser um grande encontro, uma união de forças como a gente sempre gosta de fazer com a sociedade civil, as mulheres empreendedoras e com o poder público”, destacou Thaisa.

Serviço:

Feira da Colmeia

Data: 10 e 11 de dezembro

Horário: Das 15h às 22h

Local: Lona Cultural de Itaipuaçu - Avenida Zumbi dos Palmares (antiga Avenida Um) com a Rua Antônio Marques Mathias (antiga Rua 36) – Itaipuaçu.

Sábado e domingo (10 e 11/12):

16h - Distribuição de mudas e alimentos

16h - Matrículas para o projeto “Sim, eu posso”

Domingo (11/12):

15h15 - Apresentação do Balet Instituto Colmeia