Prefeitura reúne indígenas e visitantes para transmissão do jogo do Brasil em Itaipuaçu

Indígenas da Aldeia Teokioa Ara Hovy (Céu Azul) e visitantes se reuniram nesta sexta-feira (09/12) para acompanhar o jogo do Brasil contra a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo. O evento promovido pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher, em parceria com a Coordenadoria Indígena, faz parte da IV Semana dos Direitos Humanos, que acontece até sábado (10/12). A temática indígena faz parte da programação e essa é a primeira vez que a aldeia, localizada no bairro de Itaipuaçu, recebe visitantes para assistirem a um jogo de futebol transmitido por um telão.

Não faltou comemoração e tensão na aldeia. O professor de guarani e liderança indígena Vanderlei Weraxunu falou sobre a experiência de receber a população. “Queremos mostrar um pouco da nossa cultura, com comidas típicas e também com o jogo do Brasil. Esperamos que todos tenham gostado e entendido um pouco da nossa cultura, que tem as suas peculiaridades. O esporte é algo que faz parte da nossa cultura e, com o tempo, estamos nos adaptando e hoje torcemos muito para a Seleção que infelizmente não ganhou”, explicou.

Além da transmissão do jogo, uma série de atividades gratuitas foram promovidas, como o café da manhã especial, apresentação de coral, aula de Guarany para os visitantes com professor especialista no idioma, pintura corporal utilizando o jenipapo, almoço com pratos típicos, oficina de arco e flecha e uma roda de debate sobre os costumes indígenas.

Para a coordenadora indígena da pasta, Maria Oliveira, a realização do evento é a oportunidade para todos conhecerem um pouco mais sobre os integrantes da aldeia. “Já temos ações voltadas para as aldeias indígenas de nosso município, e com esse evento estamos fortalecendo a interação deles com a população, que puderam conhecer um pouco mais a cultura deles. Hoje estamos tendo a oportunidade de mesclar a vivência na aldeia com o jogo da Seleção integrando a cultura guarani e a paixão nacional pelo futebol, uma verdadeira imersão cultural”, destacou.

Visitantes comemoram a vivência

Moradora de Mesquita, Georgelina Carmo, de 72 anos , contou que saiu cedo de casa para vivenciar a experiência de estar em uma aldeia indígena. “Acordei bem cedo para estar aqui e estou adorando, os indígenas são muito carinhosos e receptivos, uma experiência única. Estou muito feliz de poder conhecer um pouco mais sobre eles e ainda assistir ao jogo juntos”, contou.

Professora de dança, Bianca Ribeiro, de 22 anos, conta que foi a primeira vez que visitou a aldeia. “Que riqueza de lugar, artesanato, comida típica, histórias e língua incrível; uma oportunidade única poder estar aqui. É um povo alegre e contagiante” disse.

Aldeia Céu Azul

Atualmente cerca de 40 indígenas de origem Guarany vivem na Aldeia Teokioa Ara Hovy (Céu Azul), em Itaipuaçu. Os habitantes preservam um costume mais tradicional e restrito, embora tenham poucos acessos à modernidade como telefone celular. Em sua maioria, são originários de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e estão instalados há nove anos em Maricá.

IV Semana dos Direitos Humanos

A IV Semana dos Direitos Humanos promove, ao longo desta semana, diversas ações com foco no desenvolvimento da dignidade e da preservação de direitos de categorias historicamente vulneráveis, como a população negra, indígena e a comunidade LGBTQIA+. O encerramento acontece no sábado (10/12), na quadra da União de Maricá, a partir das 10h, com apresentações do Programa Cultura de Direitos, roda de samba com feijoada e rodas de conversa com os temas “Povos tradicionais: olhar a história para construir o futuro” e “O papel da cultura e da arte na construção e reconstrução da sociedade”.