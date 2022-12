Niterói tem eventos gratuitos de Natal programados para o fim de semana

O Natal do Amanhã segue animando a cidade. Organizado pela Prefeitura, por meio da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), o evento promete levar uma série de atrações gratuitas para diversos cantos da cidade.

Em São Francisco, na Praça do Rádio Amador, a programação do sábado (10) inclui a cantora Biab e o duo Yoùn, formado por GP e Shuna. No domingo (11), o show fica por conta do DJ Rootscidade Selecta, da cantora EllaZ e do grupo Jack 89.

No Campo de São Bento, no sábado (10), a festa fica por conta da Companhia Elas por Elas e da banda Azymuth. No domingo (11), o palco do Campo recebe os shows de Vinícius Oliveira e Roberta Campos.

No sábado (10), no Horto do Fonseca, é a vez de Léo Guima e do cantor Anchietx subirem ao palco. O Quinteto Dolente e o Terreiro da Vovó fazem a festa no domingo (11).

No Horto do Barreto, está programado o espetáculo Papai Noel Sempre Vem, com a Fábula Eventos, além das apresentações Solo Protocolo, com Ricardo Gadelha, e Severino e Sua Gente, todos no sábado (10). No domingo (11), o local recebe a Companhia Teatrando, com o espetáculo Peter Pan. Logo após, tem Ciranda de Contos e Nikity People.

Para o Complexo Esportivo do Caramujo, a festa no sábado (10) terá o espetáculo Natal dos Ursos, da Companhia Sassaricando, e o Tio Dudu. No domingo (11), é a vez do Circo Pururuca e da oficina de argila Descobrindo o Mundo.

No Horto de Itaipu, dois espetáculos agitam a manhã do sábado (10): Teo – O Mágico e Natal de Zezinho. No domingo (11), a programação conta com Carimbó da Pedra e Patrick – O Mágico.

Iluminação especial – A Prefeitura de Niterói inaugurou na quinta-feira (08) a árvore de Natal do Horto do Fonseca, na Zona Norte da cidade. Com 15 metros de altura, a árvore fica em frente ao prédio da Secretaria de Estado de Agricultura, ao lado da pista de Skatepark Duda. Além da árvore, a decoração conta com caixas de presente, bolas de enfeite e um presépio. Com mais de 3 mil micro lâmpadas de luzes coloridas, uma das caixas de presente fica na passagem de pedestre, entre as duas pistas da Alameda São Boaventura. A ideia é que a estrutura sirva como um túnel para chamar o público para dentro do Horto.

Também na Zona Norte, a árvore de Natal da Praça Flávio Palmier, no Barreto, possui 15 metros e iluminação especial. Em São Francisco, a árvore fica na Praça do Rádio Amador e possui 50 metros de altura e 8 mil micro lâmpadas com detalhes nas cores vermelha, verde e azul, além de figuras em formato de estrelas.

Outro tradicional ponto da cidade, o Campo de São Bento, recebeu decoração natalina com brinquedos tradicionais, como ursos, balões e bolas. O local também é palco para apresentações musicais e espetáculos.

A decoração do Natal do Amanhã também conta com pontos de luz nas principais avenidas como Jansen de Mello, Benjamim Constant e Marquês do Paraná, no Centro, Roberto Silveira e Miguel de Frias, em Icaraí, Quintino Bocaiúva, em São Francisco, Prefeito Sylvio Picanço, em Charitas, Rua Presidente Craveiro Lopes e Flávio Palmier, no Barreto, e Alameda São Boaventura, no Fonseca. Os bairros de Santa Rosa, Jurujuba, Ingá, Santa Bárbara, Engenhoca e Piratininga também receberam luzes natalinas. Além disso, diversas praças da cidade estão com decoração especial, como no Centro, Fonseca e Ponta D'Areia. Outras, como Caramujo e Ilha da Conceição, receberão seus "presentes de Natal" já na próxima semana.

Visitantes da Árvore de Natal deem preferência ao transporte público ou utilizem a bicicleta. Os motoristas podem utilizar o aplicativo da NitTrans, que mostra, em tempo real, o trânsito nos principais corredores viários da cidade e é uma ferramenta gratuita para auxiliar a população. O aplicativo, desenvolvido em parceria com a empresa Engie e hospedado na plataforma própria de sites da Prefeitura de Niterói pela Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle, pode ser acessado por meio do endereço eletrônico appnittrans.niteroi.rj.gov.br no navegador Google Chrome para usuários Android ou no navegador Safari para usuários iOS (Apple).

Na plataforma Android, ao abrir a tela principal, basta clicar no menu lateral e, em seguida, em Instalar Aplicativo. Usuários iOS, devem clicar no ícone Compartilhar do sistema operacional, em seguida na opção Adicionar à Tela de Início e em Adicionar. O aplicativo ainda tem a opção de acesso via web, utilizando o mesmo endereço

Niterói Solidária – Durante todo o mês, será possível fazer doações para a campanha Niterói Solidária, para ajudar aqueles que mais precisam. A campanha Niterói Solidária vai ter pontos fixos de arrecadação em todas as atrações da cidade. Você pode ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade doando alimentos não perecíveis ou itens de higiene e limpeza. Com a sua doação, o Natal dessas famílias pode ser mais feliz.

Serviço:

Programação Natal do Amanhã

PRAÇA RÁDIO AMADOR

12 (sábado)

20h30 – BIAB

22h – YOÙN

11/12 (domingo)

18h30 – DJ Rootscidade Selecta

19h30 – Ellaz

21h - Jack 89

CAMPO DE SÃO BENTO

10/12 (sábado)

19h - Companhia Ela por Elas + Coral

20h30 - Azymuth

11/12 (domingo)

19h - Vinícius Oliveira

20h30 - Roberta Campos

HORTO DO FONSECA

10/12 (sábado)

19h30 - Léo Guima

21h - Anchietx

11/12 (domingo)

19h30 - Quinteto Dolente

21h - Terreiro da Vovó

HORTO DO BARRETO

10/12 (sábado)

10h - Papai Noel sempre vem - Fábulas Eventos

11h - Solo Protocolo - Ricardo Gadelha

13h - Severino e Sua Gente

11/12 (domingo)

10h - Peter Pan - Cia Teatrando

11h - Ciranda de Contos

13h - Nikity People

CARAMUJO - COMPLEXO ESPORTIVO

10/12 (sábado)

10h - Natal dos Ursos - Cia Sassaricando

11h - Tio Dudu

11/12 (domingo)

10h - Circo Pururuca

11h - Descobrindo o Mundo - Oficina de argila

HORTO DE ITAIPU

10/12 (sábado)

10h - Teo - O Mágico

11h - Natal de Zezinho

11/12 (domingo)

10h - Carimbó da Pedra

11h - Patrick O’Mágico