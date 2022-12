Cordeirinho recebe final do Circuito de Pesca neste domingo (11/12)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria de Pesca Esportiva e Amadora, reúne neste domingo (11) cerca de 70 duplas de várias cidades do Rio de Janeiro para a final do Circuito de Pesca Esportiva de Maricá, que acontece das 07h às 16h, na Avenida Mayza, altura da Rua 72, em Cordeirinho. O evento é realizado em parceria com as secretarias de Promoção e Projetos Especiais, Turismo e Esporte e Lazer e a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).

O último Circuito de Pesca do ano vai ser uma competição entre os melhores pescadores de todas as etapas de 2022. Nesta edição, as duplas vão competir do 1º ao 12º lugar, além da disputa na categoria juvenil.

O coordenador da Coordenadoria de Pesca Esportiva e Amadora de Maricá, Anderson Pacheco, acredita que o evento vai atrair cerca de 400 pessoas. “Essa final vai ser uma grande celebração. Muitos pescadores não conseguiram se classificar para a etapa. Os participantes deste domingo são os dez melhores durante as etapas anteriores”, afirmou Anderson.

Os participantes que somarem mais pontos tornam-se vencedores da disputa. Cada peixe vale dois pontos, e na hora da pesagem, cada dez gramas equivalem a um ponto. Ou seja, quem capturar mais quantidades e com o maior peso, se torna vencedor. Cada competidor tem direito a apenas um caniço para a pesca. No fim da tarde, o público vai poder comemorar ao som do grupo Oh Sorte a Nossa.

Circuito é regularizado pelo Ibama

A competição do Circuito da Pesca de Maricá respeita todas as recomendações de medidas mínimas de captura, estabelecidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O órgão determina que os peixes tenham no mínimo 15 centímetros, independente da espécie. Para participar da competição, todos os participantes são obrigados a apresentar a carteira de pescador amador.

Serviço:

Final do Circuito de Pesca de Maricá

Data: domingo, 11/12, das 7h às 16h.

Local: Av. Maysa, Rua 72, Cordeirinho.