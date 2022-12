Sérgio Cabral está a um voto de ser solto pelo STF

Um pedido de soltura do ex-governador Sérgio Cabral começou a ser analisado, virtualmente, nesta sexta-feira (9) pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Três dos cinco ministros que compõem o colegiado já votaram no julgamento, e Cabral precisa de apenas mais um voto favorável para ser solto.

O relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou contra a derrubada da prisão preventiva. Já os ministros Ricardo Lewandowski e André Mendonça votaram a favor. Agora faltam somente os votos de Gilmar Mendes e Nunes Marques, que devem ser decididos até a próxima sexta-feira (16), data limite do julgamento.

Caso o habeas corpus seja aprovado, o ex-governador do estado do Rio de Janeiro pode deixar a Unidade Prisional da Polícia Militar, no Fonseca, em Niterói, onde está preso, pois essa é a última ordem de prisão que o mantém na cadeia.

Cabral está preso desde 2016, por uma acusação na operação Lava Jato. A ordem de prisão veio da Justiça Federal de Curitiba, sendo expedida pelo então juiz Sérgio Moro. Outros mandados de prisão preventiva contra o ex-governador, na Justiça Federal do Rio de Janeiro, já foram derrubados.