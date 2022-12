Vídeo de gonçalense viraliza e chama atenção de Romário e Neymar

O gonçalense Acir Peixoto da Mota, 47 anos, publicou um vídeo da sua mãe nas redes sociais, para compartilhar um momento especial em família. Em pouco menos de um mês, Alcir alcançou mais de 1 milhão de visualizações e teve sua postagem notada por ninguém menos que Romário e Neymar Jr.

O vídeo, gravado por Acir, mostra a dona de casa Maria das Graças Peixoto da Mota, de 70 anos, ganhando um aparelho auditivo e se emocionando ao voltar a ouvir.

Maria das Graças fez uma cirurgia no cérebro aos 4 anos de idade, que danificou boa parte da audição em um dos seus ouvidos. Com o passar do tempo e a chegada da idade, Maria foi perdendo, também, a audição do outro lado.

“Para falar com ela nos últimos anos, só em tom alto. Ela estava com dificuldade até para ver as novelas que ela adora, a TV estava sempre no volume 100”, diz Acir, que é mecânico de máquinas pesadas.

Acir conta que, após o nascimento do seu filho, os problemas auditivos ficaram mais aparentes. Maria das Graças, que cuida do neto durante o dia, estava tendo problemas para ouvir a criança brincando, rindo e, principalmente, chorando.

Assim, mesmo sem ajuda médica, ele teve a ideia de comprar um aparelho auditivo disponível em um site de compras na internet. No mesmo dia que chegou, Acir decidiu gravar sua mãe voltando a ouvir.

“Nem eu esperava aquela reação. Só aí eu tive noção do bem que estava fazendo. Não aguentei filmar mais porque caí no choro junto com ela.”, conta o filho.

O vídeo emocionou muita gente e chegou a ser repostado pelo jogador Romário. O jogador Neymar Jr. também curtiu a publicação.

Agora, Acir, que não imagina tanta repercussão na postagem, espera divulgar a história para que o vídeo chegue a mais pessoas e chame a atenção do público, para conseguir um aparelho correto através de um médico especialista.

“Minha mãe voltou a viver”, afirma.

