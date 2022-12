Niterói inaugura árvore de Natal e decoração festiva no Fonseca

Iluminação, presépio e presentes com mais de 3 mil lâmpadas encantam no Horto Florestal - Foto: Divulgação

Iluminação, presépio e presentes com mais de 3 mil lâmpadas encantam no Horto Florestal - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói inaugurou na noite desta quinta-feira (08) a árvore de Natal do Horto do Fonseca, na Zona Norte da cidade. Com 15 metros de altura, a árvore fica em frente ao prédio da Secretaria de Estado de Agricultura, ao lado da pista de Skatepark Duda. A iluminação faz parte do Natal do Amanhã, organizado pela Prefeitura, por meio da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur).

Assim que escureceu, dezenas de famílias começaram a chegar ao horto. Todos pareciam estar emocionados pela decoração com milhares de lâmpadas e pela presença do Papai Noel. Além da árvore, a decoração conta com caixas de presente, bolas de enfeite e um presépio. Com mais de 3 mil micro lâmpadas de luzes coloridas, uma das caixas de presente fica na passagem de pedestre, entre as duas pistas da Alameda São Boaventura. A ideia é que a estrutura sirva como um túnel para chamar o público para dentro do Horto.

Também foi instalado um trenó na Alameda São Boaventura, com quatro renas e um Papai Noel, na esquina da Avenida João Brasil. As vias da Alameda, nos dois sentidos da pista, também ganharam uma decoração com estrelas cadentes.

“A árvore está linda. Esse é um período em que as pessoas buscam oportunidades de congraçamento. E o horto é esse local, um lugar muito importante da nossa cidade, em especial da Região Norte. Toda a decoração, bem como a programação de shows e as atividades que propusemos para cá têm como objetivo dar alegrias às famílias que vêm aqui. Acho que todos, assim como eu, vão se emocionar", destacou o prefeito de Niterói, Axel Grael.

A decoração do Natal do Amanhã está em toda a cidade e também conta com pontos de luz nas principais avenidas como Jansen de Mello e Marquês do Paraná, no Centro, Roberto Silveira, em Icaraí, Quintino Bocaiúva, em São Francisco, Prefeito Sylvio Picanço, em Charitas, e Alameda São Boaventura, no Fonseca. Os bairros de Santa Rosa, Jurujuba, Ingá, Santa Bárbara, Engenhoca e Piratininga também receberam luzes natalinas. Além disso, diversas praças da cidade estão com decoração especial, como no Centro, Fonseca e Ponta D'Areia. Em São Francisco, a mais tradicional árvore da cidade foi inaugurada na última quinta (1º), na Praça do Rádio Amador.

“O Horto do Fonseca recebeu um presépio no coreto. São milhares de lâmpadas e estamos também colocando uma dessas caixas de presente iluminadas do lado de fora do Horto. É um convite para que, aquele que passe, venha visitar o local. Já o trenó, com o Papai Noel e quatro renas, ficará como se estivesse suspenso sobre o rio da Alameda”, explicou a secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa.

O presidente da Fundação de Arte de Niterói, Fernando Brandão, ressaltou que a cada árvore inaugurada, além da beleza e do encanto do Natal, proporciona aos niteroienses uma vasta programação musical, com muitos artistas da cidade, que vai se estender até o dia 23 de dezembro.

“O Natal do Amanhã promove o encontro familiar e entre amigos, a troca entre os artistas e o público, proporcionando grandes confraternizações na cidade”, frisou Brandão.

O presidente da Neltur, Paulo Novaes, destacou que, além de fazer parte do Calendário Turístico da cidade, o Natal do Amanhã contribui para movimentar a economia da cidade.

"O Natal do Amanhã, com o encantamento da árvore de 50 metros, em São Francisco, a transformação do Campo de São Bento em um cenário de luzes e objetos interativos, a Casa de Papai Noel, a decoração nos principais corredores viários, as atrações com o Papai Noel em vários bairros, com destaque hoje para o Fonseca e o que foi feito no aqui no Horto, enfim, todos esses são eventos de apelo turístico que atraem visitantes de outros municípios", argumentou Novaes.

Mal as luzes iluminaram a árvore de Natal, por volta das 18h30, acenderam também os olhos dos meninos João Lucas e Vitor, os primeiros moradores do Fonseca a prestigiar o lançamento.

“Adorei! Muito bacana a árvore toda iluminada! Eu nunca tinha visto isso em toda minha vida. Vou trazer minha mãe, irmãos e amigos correndo para ver como está bonito. Eu quero tirar fotos com o Papai Noel, mas estou achando ele muito magrinho”, disse João, de 9 anos, fazendo graça com o bom velhinho.

Moradora do bairro, a técnica de enfermagem Elizabeth Rodrigues, de 42 anos, adorou a surpresa: “O Horto está lindo! Perfeito! Não achei que fosse encontrar tantos enfeites. Não é só a árvore. Olha como minha família está curtindo!", contou, sem esconder o entusiasmo.

Dois grupos musicais se apresentaram nesta quinta-feira como parte dos eventos de Natal: Adriano Ribeiro e o grupo Sambai se apresentaram no início da noite. Todos os eventos começam a partir das 19h no palco que fica no centro do Horto, próximo a árvore que fica acesa até às 5h, diariamente.

Transporte – A Prefeitura de Niterói recomenda que os visitantes da Árvore de Natal deem preferência ao transporte público ou utilizem a bicicleta. Os motoristas podem utilizar o aplicativo da NitTrans, que mostra, em tempo real, o trânsito nos principais corredores viários da cidade e é uma ferramenta gratuita para auxiliar a população. O aplicativo, desenvolvido em parceria com a empresa Engie e hospedado na plataforma própria de sites da Prefeitura de Niterói pela Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle, pode ser acessado por meio do endereço eletrônico appnittrans.niteroi.rj.gov.br no navegador Google Chrome para usuários Android ou no navegador Safari para usuários iOS (Apple).

Na plataforma Android, ao abrir a tela principal, basta clicar no menu lateral e, em seguida, em Instalar Aplicativo. Usuários iOS, devem clicar no ícone Compartilhar do sistema operacional, em seguida na opção Adicionar à Tela de Início e em Adicionar. O aplicativo ainda tem a opção de acesso via web, utilizando o mesmo endereço.

Niterói Solidária – Durante todo o mês, será possível fazer doações para a campanha Niterói Solidária, para ajudar aqueles que mais precisam. A campanha Niterói Solidária vai ter pontos fixos de arrecadação em todas as atrações da cidade. É possível ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade doando alimentos não perecíveis e itens de higiene e limpeza.