Chuvas ainda causam transtornos no estado do Rio

Com a previsão de chuva fraca e isolada nas próximas horas, a cidade de Petrópolis voltou ao estágio de observação, segundo a Defesa Civil, com a desmobilização das sirenes e do ponto de apoio. Ontem à tarde, por causa do temporal que caiu na cidade, a Defesa Civil colocou o município em estágio de atenção, após o acionamento das sirenes do primeiro distrito. A Defesa Civil pede que a população fique atenta às próximas atualizações e recomenda que as pessoas cadastrem o seu CEP no número 40199 para receber mensagens de alertas.

No próximo sábado (10), a equipe técnica da Defesa Civil realizará, às 10h, o teste de sirenes em todo o município. A Defesa Civil informou que não haverá necessidade de mobilização durante o teste de sirenes. “Os equipamentos serão acionados para verificação do funcionamento, portanto fique atento ao sinal sonoro na sua localidade”, pediu a prefeitura.

Desde a semana passada, o município registrou três mortes, um homem foi atingido por um raio na quarta-feira (30) e duas mulheres foram levadas pela correnteza na quinta-feira (1º). Segundo a prefeitura, há cerca de 1.600 desalojados e 3 desabrigados. A Secretaria de Obras está trabalhando para preparar o cronograma das intervenções que precisam ser feitas nas áreas atingidas. No momento 400 famílias estão sendo atendidas pela prefeitura que aguarda o relatório das secretarias envolvidas para divulgar como será realizada a ajuda aos moradores que perderam tudo com a chuva.

A prefeitura já entrou em contato com a Caixa e pediu agilidade na liberação do saque emergencial do FGTS, limitado a R$ 6.220, para os que sofrem com o efeito do temporal. O governo do estado do Rio de Janeiro fornecerá a essas famílias o cartão Recomeçar, com o valor de até R$ 3 mil. “Também há conversas com a empresa Enel para doação de produtos da linha branca aos vitimados”, completou a prefeitura.

Para receber a ajuda, a pessoa precisa ter cadastro no CadÚnico e comprovar as perdas em decorrência das chuvas. O comércio ainda não voltou a funcionar normalmente. Apenas lojas menos atingidas ou não atingidas estão abertas. As agências dos Correios e do Banco do Brasil e casas lotéricas permanecem fechadas sem previsão de retorno. O Gabinete de Crise e Gestão Empresarial estimou o prejuízo em torno de R$ 12 milhões. “A previsão de perda de arrecadação tributária para o próximo período de 12 meses é de cerca de R$ 3 milhões”, informou a prefeitura.

Rio



Na capital, não há previsão de chuva e os ventos estarão fracos a moderados até 51,9 km/h. O Alerta Rio informou que as temperaturas permanecerão estáveis, com máxima de 31°C. “Ventos úmidos do oceano manterão a nebulosidade variada sobre a cidade do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (8), com céu nublado a parcialmente nublado ao longo do dia”, observou.